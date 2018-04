La Calabria e le classifiche

Giocando, con grande nostalgia, con gli anni ’80… leggendo le varie classifiche socioeconomiche elaborate da Enti, Associazioni, ricerche universitarie e studi antropologici… la Calabria risulta essere sempre nelle posizioni piĂą alte…

Nella classifica che riguarda la disoccupazione siamo in testa… in quella sul Lavoro nero nei primi tre posti… medaglia d’argento per indagini sui furbetti del tesserino… misero quarto posto, umiliante direi, per consigli comunali sciolti per mafia e inquininamento mafioso (indagine dati recente)… tanto mentre cammini in auto puoi saltare in aria quando e come vuoi tu… quasi un videogames!…

Medaglia di bronzo per giovani che partono e vanno via… sempre podio per il livello di scolarizzazione.

Beh tutte classifiche e indicatori di gran vanto e orgoglio… e poi dite che la politica in Calabria non ha fatto nulla… mah.it!!!!!…

Disco “popopooooooò” con l’unica, vera, autentica… superclassifica…