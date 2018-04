Di Lavoro si muore

Proprio vero… maledettamente vero!… si muore nei cantieri, nelle fabbriche… nelle cisterne…si muore.

In tutta Europa le morti sul lavoro tendono a diminuire, invece in Italia no! Colpa del Lavoro nero, colpa delle norme sulla sicurezza non rispettare, colpa di chi deve controllare e non controlla, colpa dello sfruttamento e della povertĂ , colpa del mobbing, colpa della superficialitĂ della Vita dei lavoratori.

Il muro che crolla a Crotone è l’emblema delle mille colpe e mille responsabilitĂ … il simbolo di un Paese che si atteggia a Paese Civile, Europeo e Garantista… Garantista di chi e di cosa?!… Crolla un muro, crolla la credibilitĂ di un Sistema, crolla la credibilitĂ di un Paese. La Morte di un Lavoratore è la fine di uni Stato democratico!… senza dimenticare i tanti “cadaveri viventi” schiacciati ogni giorno dallo sfruttamento… quelli che si alzano la mattina per guadagnare, forse cinquecento euro… forse… se mai li vedranno.

Questa l’Italia degli ultimi trant’anni… questo il Sud dell’Italia Unita.

Un Paese fatto di macchine vecchie, usurate, consumate… apparati burocratici chiusi su se stessi… Inail, Inps, Agenzia per il Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Soa, Sistema di QualitĂ , filiere di produzioni, Sindacati, Caaf… tutto affinchĂ© non debba succedere nulla, tutto affinchĂ© ognuno sia tutelato… ed invece si continua a morire. Italia… Paese civile ed Europeo dove esci la mattina per andare a lavorare e non sai se rientri la sera!…

Cine “popopoooooò” aveva ragione il Grande Alberti Sordi… lavoratoriprrrrrrr.it!!!!!…