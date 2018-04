Sogno un Ospedale da sogno

Che Cosenza ed il suo hinterland abbiano bisogno di ben due nuovi stadi di zecca è ormai risaputo.

Le grandi folle di tifosi che seguono il Cosenza ed il Rende oggi non si ritrovano più nei rispettivi stadi… c’è bisogno di altro… urge una nuova impiantistica. Peccato che i risultati sportivi non siano direttamente proporzionali alle attese ed ai desideri… peccato soprattutto che ormai da anni, tranne pochi esempi, le Amministrazioni comunali non si accollano più spese di investimento sulle infrastrutture sportive e soprattutto sul mantenimento delle stesse.

Gli Stadi, con la S maiuscola, li costruiscono le Società … anche piccole, ma Serie, sempre con la S maiuscola!... Capisco che mettere su uno Stadio porta più consenso che un Ospedale… ma se così fosse vivremmo nel Paese di Alice. Intanto all’ Annunziata di Cosenza si muore… e se non si muore sicuramente “si scura u core” trad.

“Il cuore diventa triste” solo ad entrar lì!… In un Paese civile, si costituirebbe un nuovo e moderno Ospedale… Non Stadi!…

Capisco le Piazze… vada per il Ponte… passi il Concerto di Capodanno… mobastapero.it!!!!!…

Cine “popopoooooo” con la mitica partita di calcio del Rag. Fantozzi!…