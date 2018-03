Poveri e brutti

GiĂ … Non solo poveri, ma brutti…in tutti i sensi.

Da un’ultima indagine sulla nostra regione estrapoliamo: “Una regione sempre piĂą “disoccupata” e caratterizzata da un’elevata illegalitĂ . I giovani che vanno via e la scarsa qualitĂ del capitale umano frenano la crescita della Calabria. Su tutto pesa anche la pesante burocrazia” – Fonte Confcommercio.

Per qualcuno affermazioni gravi, per altri solito rumore e clamore giornalistico, per alcuni situazione in via di miglioramento, per i politici locali “tuttoapposto“!…

Eppure mai poche parole abbiano semplificato il concetto di Calabria e di essere calabresi nel 2018… pochi concetti, ma buoni… regione sempre piĂą povera e senza lavoro, con alto tasso di illegalitĂ , dove i mediocri comandano nascondendosi dietro un’esasperata ed inutile burocrazia (la raccomandazione è pratica secolare). Alla fine solo e semplice VeritĂ … la Calabria nel pieno del nuovo millennio, negli anni del cambiamento e della rivoluzione scientifica e tecnologica è questa… povera, arretrata, violentata!…

Non lo dico solo io… attenzione… ma per il riscatto socioeconomico di tutti noi un Tullio De Piscopo portafortuna con il suo “è fatt i sò” perchĂ© siamo poveriebrutti.it!!!!!…