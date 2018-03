Ohi cò… e mò?!…

Lo spot elettorale per la precisione era: “Ohi cò! e a chini avissimu i votĂ ! MimĂŹ? Cocò? O a Giacomo Mancini!”…

Beh… chi di Antropologia ferisce, di Antropologia perisce… oggi, dopo l’elezione di Fausto Orsomarso, grazie ad una bellissima legge elettorale, potremmo trovarci Giacomo Mancini in Regione con il suo vecchio schieramento… il Centrodestra!… L’antropologia non mente… mai… anzi dona risposte laddove nascono dubbi, perplessitĂ e curiositĂ . E per la serie: “Sputa ca ci indovini” trad. “Buttarla lĂŹ e finirai con l’indovinare” oppure “u gabbo coglia e a jistigna no..” trad. “Lo scherno e lo sfottò colpiscono piĂš di una bestemmia o di un improperio…” allora ci troviamo di fronte ad una vera e propria rivincita antropologica…

Antropologia 1 – Politica 0

Ma al di lĂ dell’ironia sono sicuro che Giacomo Mancini rifiuterĂ questa sorta di ripescaggio… la sua svolta politica ha bisogno dell’energia della CredibilitĂ … ne sono sicuro.

Non c’è Gruppo Misto che tenga… l’anima socialista prevarrĂ su tutto e questa brutta anomalia politico/elettorale colma di paradossi si societĂ come una bolla!…

Disco “popopooooooò” ne sono talmente sicuro che canto… linternazionale.com!!!!!…