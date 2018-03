Lorica: è tutto vero!

Non sono diffidente per natura o a prescindere… ma la presenza del mio Direttore di testata Simona Gambaro sulle nuove piste e nuovi impianti di Lorica, dopo tante polemiche e ritardi, mi fa esclamare felice: È tutto vero!…

Quasi roba da non credere… Lorica perla naturale e paesaggistica della nostra provincia… sempre violentata, illusa e abbandonata dalla politica… quella politica che fa solo propaganda, finalmente torna a vivere. Ora bisogna continuare così, regalando lustro e opportunità di lavoro ad un territorio che merita di essere protagonista. Se si punta sul Turismo, Lorica può rappresentare un nuovo ed importante trampolino di lancio per i pacchetti turistici della montagna cosentina. Grazie Direttore per aver “toccato con mano” la realtà di Lorica… quello che ai più sembravanuna leggenda o una barzelletta… oggi è realtà .

Visto che bisogna battere il ferro finché è caldo, approfitto… perché non mettete mano anche ai collegamenti tra Cosenza e Paola… sarebbe cosa buona e giusta…

Grazie… Per rimanere sul manto nevoso… disco “popopoooooò” con il mitico George… e la sua neve… perché bastapoco.it!!!!!…