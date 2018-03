Quei mostri a Cinquestelle

Mostri, alieni… venuti da un’altra galassia per conquistare l’Italia. Mostri, alieni a Cinquestelle che combattono contro i supereroi buoni del centrosinistra e del centrodestra, coalizzati per l’occasione.

I Cinquestelle attaccano senza esclusioni di colpi mentre i superoi con sprezzante coraggio difendono la Nazione con tutte le armi possibili… convenzionali e non. I mostri a Cinquestelle si muovono tra la gente… con la gente, per la gente... i supereroi difendono il loro reame. I superoi appaiono offesi… al limite dell’oltraggio… li schiaffo del 4 marzo merita vendetta… terribile vendetta. Il Popolo non deve ribellarsi… il Popolo deve chinarsi… sottostare… il Popolo non deve avere voci in capitolo… l’italia è gli Italiani sono un patrimonio solo dei supereroi!…

Il 4 marzo non sarĂ una nuova Liberazione o una Rivoluzione silenziosa… di sicuro è un segno… un segno che qualcuno o molti vogliono negare. Ai supereroi e ai loro adepti, definendolo adepti vi faccio un complimento, dico soltanto che cercare di sminuire il voto del 4 marzo riducendolo al sussidio di cittadinanza o peggio al famigerato spauracchio del furore populistico, rileggere il significato di populismo, è scorretto nei confronti di un Popolo che soffre grazie a trent’anni di falsi supereroi… un Popolo che ha perso la sua dignitĂ , il suo lavoro e il sogno di una Vita.

Cari supereroi del centrodestra e del centrosinistra… fatevi una domanda… la risposta è in mezzo alla strada tra la gente… Non tra le vostre comode poltrone. Mostri e alieni di Cinquestelle… governate e fate quello che dovete fare… oggi la grande responsabilità è vostra… il fallimento sarĂ un 4 marzo al contrario… oggi gli sconfitti vi maledicono… la gente vi ha benedetto…

Mostri e alieni è qui la festa?!…