Dopo il 4 marzo Sa(n)remo più felici…

Credo proprio di no! La Politica in Italia è un po’ come il Sanremo di Baglioni… tante vecchie glorie della canzone italiana in un mix tra risate e lacrime, perché lamentarsi o parlare e soprattutto cantare “disgrazie” paga sempre.

Un Festival all’insegna dell’innovazione e del cambiamento con una conduzione artistica fuori dagli schemi… peccato per i cantanti molto “dentro gli schemi“… Non bastavano i Pooh… serviva anche “spalmarli” come Nutella in modalità singola o in coppia… proprio come la nostra bella politica… quante similitudini. Se non sei buono in un gruppo, cambi gruppo o ti presenti da solo… se sei sulla soglia della pensione, non molli mai la tua poltrona e con grande faccia tosta ti butti per l’ennesima volta in competizione. Se non hai piu la voce che ti accompagna e soprattutto non hai nulla dire nei tuoi testi… Non fa nulla!…

Stessa cosa per giovani e vecchi tromboni che parteciperanno alla prossima competizione elettorale… personaggi vissuti di politica in quanto professione e gestione clientelare del Potere.. personaggi del sottobosco politico che mal che accadrà riceverà in cambio un bell’incarico per coltivare il nulla e la mediocrità. Sa(n)remo tutti più felici dopo il 4 marzo… pronti per la grande coalizione, governo di responsabilità nazionale contro il pericolo cinquestelle… pauraaaa…

Berlusca/Renzy… giochi fatti per un Paese in caduta libera con ornellavanonipresidente.it!!!!!…