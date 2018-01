Auguri Ponte… Auguri Cosenza

Calatrava… Ponte San Francesco di Paola…

Sogno un giorno senza odiatori e lecchini… Un giorno senza cappi e corde e soprattutto stupidi e beceri riferimenti violenti e razzisti… un giorno, solo un giorno, in cui non si parli di Piano Regolatore e di Palazzinari. Vorrei fosse un giorno di Festa e di Ricordo… il ricordo di Maurizio Tenuta… Sogno una giornata di Festa e di Dignità di una Città!

Un giorno che possa essere “credibile” e segno di riappacificazione di una Comunità intera… oramai divisa. Oggi questo ponte unisce il nulla con il nulla… spero, confido… voglio sperare e voglio confidare sarà altro domani… per la mia Città che amo. Festa e ricordo nello stesso tempo… affinché questa Città ritrovi la sua Anima. Antipatie e simpatie messe da parte per un giorno solo… soprattutto per ritrovare la Realtà è la Civiltà di Cosenza. Auguri al Ponte… Vicinanza alla famiglia Tenuta… che il Ponte e la Famiglia Tenuta non rimangano “soli”.

Disco “popopooooooò” con chi di chi Calatrava, anzi Kalatrava, ne parlavabinvtempi non sospetti… auguricontuttoilcuore.it!!!!!…