Perchè solo la Roccisano?!

«Troppi limiti e insufficienze nella gestione del settore»… perché questa frase é stata utilizzata solo per far fuori la Roccisano?!…

Vi risulta particolare acume e lungimiranza politica ed operativa in qualche esponente dell’attuale Giunta Regionale della Calabria?!… compreso il Presidente… avete mai letto o sentito il nome di un attuale assessore regionale collegato ad una notizia anche lontanamente politica… vogliamo fare un gioco… diteci almeno tre nomi di Assessori della Giunta Regionale della Calabria! La Roccisano paga per tutti, compreso il Presidente alla ricerca della credibilità della consacrazione finale. Ma se così doveva essere, tutti in blocco dovevano rassegnare le dimissioni. La Roccisano paga per tutti compreso il PD calabrese invaso da soldati e renziani e generali di vecchio stampo.

La credibilità ricercata sulla pelle degli altri non è altro che in boomerang, per una classe politica locale povera e ingorda. Report non ha fatto fuori la Roccisano… Mario Gerardo Oliverio ed il suo tentativo di “dare l’esempio” si!… Ah proposito... che fine hanno le catene della protesta… gli Impianti in Sila… la Sanità… i Fondi europei… così per sapere?!…

Oggi senza disco popopooooooò per non prenderci in giro da soli… perchesiamocalabresi.it!!!!!…