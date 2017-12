Santo Stefano ProtoMartire

Scusate se è poco… ma oggi il Santo sono io. In una città di Santi, Papi, Angeli… per un giorno il mio nome mi consacra idealmente un posto predominante dall’alto del cielo.

Una Cosenza dove tanti aspirano alla beatificazione come se i peccati fossero sempre degli altri e mai i propri… dove l’apparenza inganna più di quanto possa fare Platinette… dove la Verità é deviata e mistificata… dove le pecore pascolano alla ricerca sfrenata di un posto in prima fila vicino al Pastore e al suo bastone.

Beh oggi il Santo io… provo a fare qualche miracolo… miracolo sociale più che religioso o mistico… tipo acqua nelle condotte della città 24 ore su 24, sensi di circolazione seri e intelligenti soprattutto seguendo le vere esigenze dei cittadini, un Ponte di Calatrava funzionale alla Città… un viale Parco senza Metro... una riscoperta della nostra Storia e Cultura… quella vera!…

Un altro miracolo che farei è quello del Lavoro… quello vero, quello retribuito, sudato, ma retribuito e riconosciuto… in una Città dove tutto questo è un mero ricatto di povertà. Il Santo oggi sono io e questi sarebbero i miei miracoli per una città giusta, aperta, moderna, europea una città di pochi e per pochi… dove é impossibile avere un’idea diversa!

