ACQUAFORMOSA (CS) – Lieto fine questa mattina dopo le operazioni di ricerca di un anziano di 92 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri ad Acquaformosa, nel cuore del Pollino, dove si era allontanato da casa per raccogliere castagne senza più farvi ritorno.

Le ricerche sono state attivate nel tardo pomeriggio di ieri e hanno coinvolto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari, le squadre del Soccorso Alpino, Carabinieri e volontari locali. Il territorio montano impervio ha reso necessaria un’azione di perlustrazione capillare e prolungata.

Nelle prime ore di oggi, un primo indizio fondamentale: una cesta con castagne, rinvenuta dai volontari del Soccorso Alpino, ha permesso di restringere l’area di ricerca. Poco dopo, l’anziano è stato individuato in un roveto, ferito ma cosciente, probabilmente dopo una caduta.

Data la difficoltà nel raggiungere la zona, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero “Drago VF 62” dei Vigili del Fuoco, con a bordo gli elisoccorritori specializzati. Il 92enne è stato recuperato in sicurezza e affidato al personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in elicottero all’ospedale di Castrovillari per i controlli e le cure del caso.