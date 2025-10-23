Sgrida le impiegate del Comune di Mendicino, assolto dall’accusa di interruzione di pubblico servizio

CATANZARO – Assolto perché il fatto non sussiste. I giudici della Corte d’Appello di Catanzaro (Roberta Carotenuto, Maria Rosaria di Girolamo e Giovanna Mastroianni) oggi hanno ribaltato la sentenza di condanna a 2 anni di reclusione per un 48enne cosentino. L’uomo era stato ritenuto dal Tribunale di Cosenza colpevole di interruzione di pubblico servizio per un battibecco avuto all’interno del Comune di Mendicino.

La richiesta di risarcimento

Il 48enne domiciliato a Mendicino e difeso dall’avvocato Gianpiero Calabrese, il 3 marzo del 2020, si era recato in Comune per richiedere informazioni in merito a una richiesta di risarcimento danni protocollata qualche giorno prima. Un’istanza che aveva regolarmente inoltrato a seguito di un incidente avvenuto mentre era a bordo della propria motocicletta a causa del manto stradale dissestato.

Il battibecco negli uffici comunali

Non riuscendo a ottenere riscontri, dopo 2 giorni, il 5 marzo 2020, l’uomo è tornato in Municipio per riuscire ad avere informazioni. Raggiunto l’Ufficio Protocollo del Comune di Mendicino non avendo ricevuto dal personale risposte utili a capire l’esito della propria pratica, avrebbe sgridato le impiegate Giulia De Rose e Francesca Bruno, chiedendo di poter interloquire con il sindaco o il vicesindaco e interrompendo, secondo l’accusa, il servizio pubblico espletato dalle due funzionarie. A distanza di 5 anni il 48enne ha dimostrato la propria innocenza ed è stato oggi assolto da ogni accusa.