Settimo di Montalto avrà la nuova piazza: c’è il bando per l’avviso dei lavori: «giornata storica»

MONTALTO UFFUGO (CS) – Dopo anni di attese è stato pubblicato ufficialmente il bando per i lavori della nuova piazza di Settimo di Montalto, “un intervento di grande valore simbolico e sociale, pronto a trasformarsi in realtà concreta”. A annunciarlo con orgoglio e soddisfazione il sindaco Biagio Faragalli, affiancato dalla presidente della Commissione Lavori Pubblici, Rosy Costanzo, e dal consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Gerardo Molinaro.

Il primo cittadino parla di “squadra coesa e determinata che ha saputo tradurre le promesse in fatti, con tenacia e visione” e parla, visibilmente emozionato, di giornata storica per Montalto: “La gara per la realizzazione della piazza è stata pubblicata. Avevamo preso un impegno con i cittadini durante la campagna elettorale: io stesso dissi che, se non fossi riuscito a realizzare questa piazza, non mi sarei ricandidato. A distanza di un anno, abbiamo rispettato quella parola data”.

Settimo di Montalto e la nuova piazza: un progetto molto articolato

Il progetto ha richiesto un lavoro articolato: dopo aver ottenuto tutti i pareri favorevoli, l’amministrazione ha superato anche l’ostacolo più complesso, quello del finanziamento. I fondi inizialmente previsti esistevano solo sulla carta: “Erano imputati in bilancio ma privi di reale liquidità – ha spiegato Faragalli – la svolta è arrivata con la richiesta accolta alla Cassa Depositi e Prestiti, che ha concesso un mutuo da 2,5 milioni di euro. Un impegno portato avanti con dedizione, frutto di un lavoro sinergico che ha coinvolto l’intera maggioranza: ed è per questo che ringrazio il consigliere Gerardo Molinaro, che con me lavora instancabilmente per una Montalto nuova; Rosy Costanzo, guida attenta della Commissione; e l’intero Ufficio Lavori Pubblici, dall’ingegnere Massimiliano Costanzo all’architetto Di Magro, fino agli ingegneri Smeriglio e D’Amico, un team di tecnici validi, determinati e capaci.

“Questa piazza sarà uno spazio per tutti – ha aggiunto il sindaco – un luogo in cui la comunità potrà socializzare, crescere, ritrovarsi. Perché una città cresce solo se riesce a fare comunità. E noi, come amministratori, abbiamo il dovere di creare luoghi che uniscano e rendano tutti fieri di essere montaltesi”.

Parole di grande soddisfazione anche dalla presidente Rosy Costanzo, che sottolinea il valore sociale dell’intervento: “Questa piazza non sarà solo un’opera pubblica: sarà il cuore pulsante di Settimo, un punto di riferimento dove si costruisce il senso di appartenenza. Una svolta attesa da tempo, in un quartiere dinamico, ma finora privo di un vero spazio di aggregazione”.

Il messaggio dell’amministrazione: “promesse mantenute”

Il consigliere delegato Gerardo Molinaro ha ricordato l’impegno preso in campagna elettorale e la coerenza nel portarlo a termine: “Avevo promesso ai cittadini una piazza degna di questo nome. Oggi, con orgoglio, posso dire che quella promessa è stata mantenuta. Il progetto è stato migliorato nei dettagli per essere più funzionale, ma ha conservato la sua identità. Non è stato un percorso facile: tra l’acquisto dei terreni e le questioni finanziarie, ci siamo trovati di fronte a molte sfide. Ma non ci siamo mai fermati. Le parole sono diventate fatti”.

La pubblicazione del bando rappresenta per l’amministrazione non solo l’avvio ufficiale dei lavori ma anche un messaggio chiaro: le promesse mantenute, la trasparenza nelle azioni e l’investimento nella qualità della vita sono al centro del progetto politico. “Un’opera che guarda al futuro, che parla di identità, di comunità e di orgoglio territoriale. – si conclude nella nota – Un’opera che, finalmente, sarà della gente”.