Sequestrati quasi 40 chili di fuochi d’artificio senza omologazione, una persona denunciata

CROTONE – Oltre 36 chili di fuochi d’artificio e circa 4 di materiale pirotecnico artigianale, tutti privi di classificazione e catalogazione, oltre che di omologazione e riconoscimento con marchio CE. È quello che hanno trovato e sequestrato, a Crotone, gli agenti delle Volanti, nel corso di una perquisizione, affiancati da personale della Polizia amministrativa e della Questura di Crotone, fermando un veicolo con due persone a bordo. In tutto 5 le batterie di articoli pirotecnici ed un manufatto a mano.

Gli agenti hanno denunciato in stato di libertà un uomo per omessa denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza della detenzione del materiale e per averlo trasportato senza alcun titolo autorizzativo. Per procedere in sicurezza sono intervenuti anche gli artificieri della Polizia di Stato. Oltre al sequestro e alla denuncia, con l’ausilio della Polizia stradale, l’uomo è stato sanzionato con 2.100 euro per aver violato le norme del Codice della strada e gli è stata ritirata la patente di guida con il fermo amministrativo del veicolo.