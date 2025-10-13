Sequestrati quad e moto da cross: erano senza targa, revisione e assicurazione

SANTO STEFANO IN ASPROMONTE (RC) – Diversi i conducenti di quad e moto da cross fermati dal Comando Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni in quanto circolavano a bordo dei mezzi in violazione del Codice della Strada. Gli accertamenti, arrivati dopo una fase di osservazione e monitoraggio dei punti più sensibili del comune, hanno portato, infatti, al sequestro dei mezzi e alla contestazione di diverse infrazioni amministrative, legate alla mancanza di assicurazione, targa e revisione dei veicoli.

L’attività rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio promossa dai carabinieri che mira non solo a reprimere le condotte pericolose, ma anche a prevenire incidenti e garantire una convivenza civile e sicura all’interno della comunità. Le operazioni di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nei weekend e nelle aree di maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di assicurare un monitoraggio costante del territorio e scoraggiare ulteriori episodi di guida spericolata.

La presenza di motocicli e veicoli fuoristrada non immatricolati o privi di assicurazione, spesso condotti da persone senza casco e in spregio alle più basilari norme di sicurezza, rappresentava, come ricordano i militari un serio pericolo per la circolazione, oltre a causare rumori molesti e disturbo alla quiete pubblica.