Sequestrati 250 kg di tonno alalunga pescati in modo illegale, sanzioni per 3500 euro

CROTONE – La Guardia Costiera di Crotone ha sequestrato 25 esemplari di tonno alalunga, dal peso di circa 250 chilogrammi, che erano stati pescati in modo illegale. Il fermo è avvenuto a seguito di mirati controlli di polizia marittima che hanno accertato la cattura e la detenzione illegale di questa specie. Per favorire il ripopolamento naturale e garantire un prelievo sostenibile delle risorse marine, la specie di tonno alalunga sarà sottoposta a fermo biologico nel periodo compreso tra 1° ottobre e 30 novembre. Nei confronti del trasgressore sono state emanate sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro, oltre al sequestro del prodotto ittico.

Il pesce sequestrato dopo essere stato sottoposto alle verifiche sanitarie da parte del personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Servizi Veterinari, è risultato idoneo al consumo umano e, come previsto dalla legge, è stato devoluto in beneficenza a enti caritativi del territorio.