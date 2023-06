Violento nubifragio a Catanzaro: strade invase da acqua e detriti, tanti disagi

CATANZARO – Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio su Catanzaro creando diversi disagi. Strade allagate e invase da detriti, automobilisti bloccati sulla strada statale 280.

Nel quartiere Mater Domini, i cittadini segnalano diverse criticità in “una una zona a rischio idrogeologico, dovuta a scoli abusivi già denunciati più volte a chi di competenza ,costruiti dall’uomo senza nessun controllo del territorio da parte dell’Amministrazione Comunale”, scrive su facebook un utente posta foto e video della bomba d’acqua che ha travolto la zona.

Il sindaco di Settingiano, Antonello Formica, ha attivato il Centro Operativo Comunale per la direzione ed il coordinamento delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, soprattutto nell’area del quartiere Martelletto rimasto completamente isolato. Il sindaco di Tiriolo, Domenico Greco, ha disposto l’intervento di mezzi meccanici idonei a liberare l’arteria stradale che conduce nel quartiere Martelletto, ricadente per la parte maggiormente colpita nel territorio del Comune di Tiriolo. Il sindaco di Miglierina, Pietro Guzzi, si è reso disponibile per prestare ausilio attraverso l’impiego del personale del proprio Comune.

Criticità segnalate anche sulla strada statale 106, nel territorio di Sellia Marina, dove si è allagata l’area della rotatoria. Lunghe colonne in entrambi i sensi di marcia e detriti sull’asfalto. Allagamenti si sono registrati anche nelle zone periferiche del capoluogo.