Verso Cosenza-Brescia. Viali «pochi calcoli, serviranno lucidità e coraggio. Pronti a ‘incendiare’ il Marulla»

COSENZA – Conclusa la rifinitura, con tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Delic e Zarate, Mister Viali ha tenuto la conferenza stampa in vista di Cosenza-Brescia. Spareggio play-out di andata con un Marulla da tutto esaurito (restano all’incirca un migliaio di tagliandi di Curva Sud).

Il tecnico del Cosenza sa bene quanto saranno importanti anche i tifosi nel portare a casa il successo che permetterebbe di affrontare la meglio il match di ritorno “lo stadio pieno dovrà essere da spinta e con la nostra prestazione dovremmo bravi a incendiare il Marulla. Queste partite più che giocarle bisogna viverle in tutte le loro sfumature: nell’esaltazione e nella sofferenza”.

Servirà lucidità, coraggio e un pizzino di sana follia

Un match nel quale servirà lucidità, coraggio e come sottolinea lo stesso tecnico del Cosenza un pizzico di sana follia “il tempo delle chiacchiere è finito. Sarà una gara nella quale servirà gande lucidità ed equilibrio, perché si giocano sul filo sottilissimo dell’equilibrio e possono cambiare in maniera clamorosa in un amen. Forse si deciderà tutto nella gara di ritorno per questo è importante non sbagliare nulla. Servirà una sana follia e coraggio. Allora potremo far valere nel nostre qualità”.

Play-out sogno ricorso per tanto tempo

“I play-out – spiega ancora Viali – sono un sogno rincorso per tanto tempo e ora è arrivato il tempo di giocarlo. Un doppio scontro dove non ci sarà una squadra favorita. Forse l’unico vantaggio del Brescia è il ritorno in casa. Vivremo la partita come fosse unica e portare a casa un risultato importante che potrebbe indirizzare il play-out. Dire che sarà una partita come le altre non sarebbe veritiero. Ma è anche vero che ogni spareggio è diverso dall’altro”.

Sfruttare anche la più piccola delle occasioni

Come la vive Viali questa doppia finale? “Il mio stato d’animo non è cambiato rispetto all’avversario che affrontiamo. Fosse stato anche il Perugia non avrebbe cambiato la situazione. Noi abbiamo una nostra identità come il Brescia ha la sua. L’ho detto spesso negli ultimi mesi. Volevo che i giocatori vivessero con lucidità la gara e siano liberi mentalmente. Non possiamo fare calcoli.

“Ho sciolto tutti i dubbi sulla formazione ed ho le idee molto chiare. Mantenere lucidità potrebbe portaci a vincere il play-out. Dobbiamo sfruttare anche la più piccole delle occasioni e sbagliare il meno possibile. Attenzione, determinazione faranno le differenze. La squadra dovrà giocare pensando che stiamo andando a vincere la serie B e serviranno 180 minuti perfetti e cazzuti”.