Truffe Whatsapp, la Questura di Cosenza avverte: «attenti ai messaggi da numeri sconosciuti»

COSENZA – “ Fate attenzione alle truffe che circolano su Whatsapp con messaggi che arrivano da numeri sconosciuti e che recitano più o meno così: “Ciao mamma, il cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero di cellulare. Mi mandi un messaggio su Whatsapp?”. É il monito che lancia la Questura di Cosenza dalla propria pagina facebook, postando un tipico messaggio di frode sul servizio di messaggistica istantaneo.

“A questo messaggio – precisa la polizia – che arriva anche a chi non ha figli seguono altre richieste insolite di denaro o di ricarica di una carta prepagata o le credenziali per accedere al conto corrente. NON fate nulla di tutto questo NON rispondete al messaggio, cancellate la conversazione e, se lo avete salvato, eliminate il numero dalla rubrica”.