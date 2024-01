COSENZA – “Sono gravi ed ambigue le affermazioni del consigliere comunale Francesco Spadafora che, strumentalizzando la crisi economica che attanaglia soprattutto le famiglie, punta il dito sul dovere dei cittadini di pagare i tributi locali adducendo pretestuose incoerenze amministrative portate avanti da Municipia per tentare di denigrare la nostra Amministrazione Comunale”. Lo afferma il consigliere Antonello Costanzo, delegato del sindaco ai tributi comunali.

“Il sindaco non opprime i propri amministrati ma gli tende una mano”

“In premessa è opportuno precisare che l’Esecutivo Municipale guidato dal sindaco Franz Caruso non solo non opprime i propri amministrati, attestandosi Cosenza rispetto al valore medio di prelievo tributario assai al di sotto del valore medio nazionale e regionale, ma ai cittadini ha più volte teso la mano, sia per consentire a tutti di rientrare dalle pendenze sia per quanto riguarda la possibilità di rateizzazione fino a 50 euro al mese. Abbiamo, poi, già chiarito, rispondendo a precedenti triviali affermazioni dello stesso consigliere Spadafora, che anche eventuali errori in bolletta, che non si giustificano ovviamente, ma che pure possono essere commessi, mai andranno a pesare ed a gravare sul cittadino/utente.

Detto ciò, con riferimento alle ultime dichiarazioni rilasciate dal capogruppo di Fratelli d’Italia, è grave che si contesti una normale attività accertativa nel mentre risulta pretestuoso che si invochi “l’interpretazione” del regolamento comunale. Ed, infatti, normative e regolamenti non si interpretano, ma si attuano, checché sia abituato a fare, invece, Francesco Spadafora.

“La stessa Municipia dovrà fare chiarezza”

Per cui, laddove il capogruppo di Fratelli D’Italia, abbia riscontrato, negli atti portati avanti dal precedente funzionario responsabile di Municipia, “interpretazioni” al regolamento comunale, bene farebbe ad effettuare opportuna segnalazione agli organi competenti, anziché tentare di mestare nel torbido con note stampe piene di illazioni che si respingono al mittente, e rispetto a cui, comunque, la stessa Municipia dovrà fare chiarezza. In ultimo, è appena il caso di affermare, senza timore alcuno di essere smentito, che l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Franz Caruso non ha mai inteso, nè mai lo farà, interferire nell’organizzazione interna né di Municipia, né di altre aziende ed organismi seppur gestori di servizi comunali per come forse è abituato a veder fare Francesco Spadafora con riferimento ad esperienze legate alla sua parte politica”.