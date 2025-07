Succurro risponde ai sindacati in merito al PIAO: «Approvato secondo norme e scadenze»

- Advertisement -

COSENZA (CS) – La presidente della Provinci di Cosenza, Rosaria Succurro risponde ai sindacati in merito all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). “Spiace leggere espressioni – ha detto Succurro precisando che il Piano è stato approvato nel rispetto delle norme vigenti e delle scadenze stabilite dalla legge, con la giusta convocazione dei sindacati – che lasciano intendere una rottura del dialogo con le rappresentanze sindacali, perché il confronto con loro è sempre stato parte integrante del lavoro dell’Amministrazione provinciale, come evidente anche a proposito del PIAO approvato”.

La Presidente della Provincia di Cosenza ribadisce che il dialogo, per l’Ente, è “un valore primario – confermando la disponibilità al confronto istituzionale nell’interesse pubblico – La Provincia di Cosenza, – ribadisce Succurro – che ho l’onore di guidare, intende continuare a lavorare nel rispetto dei lavoratori, delle regole e dei contratti e resta aperta al contributo di chi, ogni giorno, lavora per il buon funzionamento dell’Ente. Per amore di verità, i dipendenti provinciali hanno avuto, negli ultimi tre anni, le maggiori attenzioni – conclude Succurro – dell’ultimo ventennio”.