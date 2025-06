Stragi del sabato sera, stretta della Stradale: controlli a raffica sulla costa ionica cosentina

- Advertisement -

COSENZA – Nel trascorso weekend nell’ambito delle attività di controllo, promosse dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ormai da diverso tempo, in modo particolare nei servizi di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera” tenutosi lungo la fascia costiera ionica della Calabria, la Polizia Stradale – Distaccamento di Trebisacce, ha incrementato i controlli su strada, complice l’avvio della bella stagione e l’incremento degli utenti della strada, in zone maggiormente interessate dalla movida.

Tali controlli rispondono all’esigenza di contrastare la recrudescenza del fenomeno dell’incidentalità giovanile con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza dell’alcool o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Durante l’attività di prevenzione anzidetta, tre persone venivano deferite all’Autorità Giudiziaria, di cui due per guida in stato di ebbrezza alcoolica, ed un’altra per il reato di porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo, in quanto a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva rinvenuto, ben occultato all’interno di un vano porta oggetti, un coltello a punta acuminata.