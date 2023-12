Statale 107: tamponamento tra gli svincoli di Rovito e Celico. Feriti lievi

COSENZA – Incidente poco dopo l’ora pranzo lungo la Statale 107 “Silana Crotonese” tra gli svincoli di Rovito e di Celico in direzione Crotone. Sarebbero tre le auto coinvolte nel sinistro le cui cause sono in corso di accertamento. L’incidente non avrebbe provocato gravi conseguenze per gli occupanti delle auto, ma solo alcuni lievi feriti. Sul posto è comunque giunta un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri che si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi del caso. Qualche disagio si registra alla circolazione con rallentamenti al traffico ma solo in direzione Crotone.

- Pubblicità sky-