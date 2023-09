Sanità, Ciacco denuncia una gestione ‘torbida’ dei servizi e Asp Cosenza corregge il tiro

COSENZA – “Sono capitolati senza neppure opporre un minimo di resistenza. Il 21.settembre con dovizia di particolari, di riferimenti e di riscontri documentali, avevo, pubblicamente, denunciato la torbida gestione del servizio degli ausili terapeutici per disabili posta in essere dall’ASP di Cosenza”. Così scrive il consigliere comunale di Cosenza Giuseppe Ciacco.

“Da oltre dieci anni, il servizio è affidato, attraverso un illegittimo e verminoso meccanismo di proroghe e in regime di scandaloso monopolio, all’originario aggiudicatario, fra l’altro, indagato per corruzione. Ebbene, a distanza di appena 96 ore dalla mia presa di posizione hanno, miserevolmente, alzato bandiera bianca e si sono arresi.

Infatti, il 25 settembre il Direttore generale dell’ASP di Cosenza ha confezionato la deliberazione n. 2042, che ha per oggetto: “indizione procedura di gara per acquisizione servizio di gestione… degli ausili terapeutici per disabili..”. E, allora io ho colpito nel segno. Certo, occorre non abbassare la guardia. Anzi bisogna tenerla alta la guardia. A certe latitudini, una deliberazione di indizione della gara può anche essere uno specchietto per le allodole.

La gara non va solo indetta; va, poi, tempestivamente e legittimamente espletata e, infine, il servizio va, correttamente, aggiudicato. Sapendo, tuttavia, che niente e nessuno potrà coprire e cancellare le melmose macerie del passato. Le macroscopiche illegittimità – chiosa Ciacco – restano e le gravissime responsabilità restano. E sia le une che le altre devono essere, opportunamente, valutate e, se necessario, altrettanto, opportunamente, sanzionate. Saranno gli organi, funzionalmente, preposti a stabilire, per esempio, se la scellerata gestione decennale del servizio ha prodotto un vorticoso danno erariale. Saranno gli organi, funzionalmente, preposti a stabilire, per esempio, se è lecito gestire un servizio senza neppure un farlocco, e comunque, formale atto di proroga.

Saranno gli organi, funzionalmente, preposti a stabilire, per esempio, se è lecito applicare, a proprio uso e consumo, la vischiosa pratica dei due pesi e delle due misure: revocare l’affidamento di un servizio a un aggiudicatario indagato per corruzione e non revocare altro affidamento ad altro aggiudicatario, anch’esso indagato per corruzione, al quale, addirittura, viene affidato il servizio revocato all’aggiudicatario indagato per corruzione. Roba da far accapponare la pelle! I pentimenti e i ravvedimenti, sospettosamente, tardivi – conclude Ciacco – non possono trasfigurarsi in un comodo, lascivo e magnanimo salvacondotto. Con il denaro pubblico a nessuno può essere permesso il lusso di fare il gioco delle 3 carte”.