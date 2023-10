San Fili, al via i lavori per riqualificare la Palestra Comunale

SAN FILI (CS) – Iniziati i lavori di rigenerazione della Palestra Comunale. Il progetto finanziato per €700.000,00, nell’ambito dell’ “Avviso Sport e Periferie 2020”, consiste in una serie di lavorazioni ed interventi di manutenzione straordinaria miranti alla riqualificazione, efficientamento energetico e messa in sicurezza delle opere edili e impiantistiche, al fine di favorire l’utilizzo e la gestione tecnica, funzionale ed economica della struttura.

“L’iniziativa mira a valorizzare l’importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio – scrive in una nota il Comune – e ridurre i fenomeni di marginalizzazione; riqualificare il tessuto sociale. Un luogo di incontro per tutti, che all’occorrenza potrà ospitare eventi artistici e musicali. Un grande risultato di questa Amministrazione guidata dalla sindaca, avv. Linda Cribari, che premia il lavoro e l’impegno dell’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, Arch. Antonio Romeo, oltre che dell’Ufficio Tecnico”.