Salvini: «Con il Ponte, 120.000 posti di lavoro. Una rivoluzione per Calabria e Sicilia»

ROMA – “Sicilia e Calabria sono fra le ultime regioni in Europa per occupazione: il Ponte che a breve aprirà i cantieri sarà una rivoluzione positiva, con almeno 120.000 nuovi posti di lavoro che garantiranno, per anni, sviluppo e benessere da Sud a Nord. Sono determinato ad andare fino in fondo, dopo decenni di chiacchiere, per dare futuro e speranza a migliaia di giovani e di imprenditori anche del Mezzogiorno”. Così in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini commentando i dati Eurostat.

- Pubblicità sky-