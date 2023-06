Rende intitola due sale alla memoria di Antonello Antonante e Franco Dionesalvi

RENDE (CS) – Saranno intitolate alla memoria di Antonello Antonante e Franco Dionesalvi rispettivamente la Sala Polivalente del Parco Acquatico e la Sala Tokyo del Museo del Presente di Rende.

La giunta ha infatti deliberato stamane la decisone su proposta della vicesindaca Marta Petrusewicz che adesso sarà presentata alla Prefettura per ricevere il placet definitivo essendo i due artisti scomparsi da meno di dieci anni.

“Considerato che la scelta relativa all’intitolazione di strade, aree ed edifici o porzione di essi deve ricadere preferibilmente su persone che si siano distinte in campo civile, professionale o artistico e delle quali si intende onorare e perpetrare la memoria, abbiamo ritenuto doveroso intitolare la Sala Polivalente del Parco Acquatico con la speranza che essa possa divenire in futuro luogo di teatro, cultura e arte, attualmente non denominata, a Antonello Antonante, che si è distinto come attore, autore, regista e Fondatore del Centro Rat – Teatro dell’Acquario di Cosenza, e dell’attuale Sala Tokyo del Museo del Presente a Franco Dionesalvi che oltre ad essere poeta, giornalista, drammaturgo, docente stimato, è stato ideatore e animatore del Museo del Presente”, ha spiegato l’assessora alla cultura.