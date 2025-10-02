CATANZARO – “L’apertura sul suicidio assistito di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria, scoraggia l’elettorato moderato, cattolico e per la vita e avrà un peso negativo sul risultato”. Lo afferma, in una nota, Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus. “Essere a favore di una legge nazionale che indurrà anziani, fragili e malati a suicidarsi – aggiunge Brandi – non ha niente di liberale, tra l’altro in una Regione dove la sanità è allo sfascio, commissariata da anni e dove le cure palliative sono garantite soltanto al 6,4% degli aventi diritto. La Calabria e i cittadini calabresi non meritano la morte come risposta alla sofferenza a tre giorni dalle elezioni”.
Pro Vita Famiglia attacca: «l’apertura di Occhiuto sull’eutanasia peserà sul voto»
«L'apertura sul suicidio assistito di Roberto Occhiuto scoraggia l'elettorato moderato, cattolico e per la vita peserà negativamente sul risultato», dichiara il presidente Antonio Brandi
