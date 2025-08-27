HomeCalabria

Ponte sullo Stretto, si parte con i lavori. Salvini: «A breve la posa della prima pietra»

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti parla dell'avvio dei lavori per la grande opera prevista tra Calabria e Sicilia in occasione del Meeting di Rimini: "Incrementerà il Pil di tutto il Paese e coinvolgerà positivamente lavoratori e imprese di tutta Italia"

RIMINI – “Avere la maggioranza è una condizione indispensabile, ma non sufficiente: servono anche coraggio, determinazione e visione. Noi abbiamo dimostrato di averli: abbiamo raggiunto un risultato decisivo, e non vedo l’ora di celebrare insieme a siciliani e calabresi la posa della prima pietra, a breve“. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini parla dell’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto in una intervista a ilSussidiario.net in occasione del Meeting di Rimini.

Il Ponte sullo Stretto, ribadisce respingendo le critiche di chi dice che la Lega abbia abbandonato le istanze del Nord, “è un’opera che incrementerà il Pil di tutto il Paese e coinvolgerà positivamente lavoratori e imprese di tutta Italia, secondo lo studio indipendente di Open Economics ne beneficerà per prima la Lombardia, come regione più industrializzata”.

Il Ponte secondo il leader della Lega “è un segnale di speranza e riscossa soprattutto per migliaia di nostri giovani, laureati e diplomati, costretti troppo spesso ad andare all’estero per costruirsi un futuro” Quanto ai controlli antimafia, Salvini specifica che “volevamo e vogliamo rafforzarli, utilizzando gli stessi strumenti già in atto – con successo – per le Olimpiadi Milano Cortina. Manteniamo l’attenzione al massimo, garantire lavoro, speranza e futuro (soprattutto ai giovani) è la migliore risposta alle mafie, che prosperano dove non c’è sviluppo. I prefetti sono al lavoro da tempo, le forze dell’ordine anche, le Procure interessate certamente vigilano e vigileranno. L’obiettivo – conclude – é che ogni euro speso finisca nelle tasche di imprenditori e lavoratori perbene“.

