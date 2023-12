Paura sulla Statale 18, furgone va in fiamme: due giovani salvano la Bulldog calcio

VIBO VALENTIA – Poteva essere una tragedia ma fortunatamente è stato evitato il peggio ieri sera, intorno alle 22, sulla Statale 18 tra Longobardi e Vibo Valentia. Un furgone nove posti con a bordo una squadra giovanile di calcio a 5 (la Bulldog Vibo) è andato a fuoco dalle fiamme mentre viaggiava verso San Leonardo. Ad evitare il peggio, però, due giovani vibonesi, Francesco Luigi Nocera e Francesco Caruso.

I due stavano scendendo in auto da Vibo a Vibo Marina quando dall’altra parte della carreggiata hanno notato delle scintille che fuoriscivano dal furgone. Senza pensarci due volte, hanno effettuato una inversione di marcia per segnalare il pericolo all’autista del mezzo con lampeggianti e clacson. Una volta intuito che qualcosa non andava, il conducente del furgone si è fermato dando così la possibilità ai passeggeri di scendere e mettersi in salvo prima che il mezzo fosse avvolto dalle fiamme. I ragazzi della Bulldog calcio hanno ringraziato i due giovani ‘eroi’ che hanno evitato sì che l’episodio sfociasse in un evento drammatico.