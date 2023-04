Nuovo ospedale a Vaglio Lise, per Falvo «non ha senso: riqualificare Annunziata»

COSENZA – “La ubicazione del nuovo ospedale a Vaglio Lise non ha senso, se non quello di un massiccio ed enorme investimento di risorse pubbliche che invece andrebbero impiegate ed impegnate meglio nella riqualificazione del sito attuale ove insiste in Nosocomio cosentino ,rafforzando i presidi ed i reparti esistenti,senza abbandonare la zona a sud della città e della area urbana”. A dirlo in una nota l’ex consigliere comunale di Cosenza Fabrizio Falvo dell’ Associazione Cosenza Futura.

Per Falvo “occorre andare in direzione opposta: riproporre la riqualificazione dell’esistente e spingere anche l’ANAS ad attuare il progetto di svincolo a sud della Salerno -Reggio Calabria che dalla area di Donnici ed in possimità dell’attuale Ospedale, determinerebbe la ripresa di tutta l’area meridionale di Cosenza, oltre a rendere raggiungibile in tempi ridotti l’Ospedale dell’Annunziata proprio dalla autostrada.

Oltretutto negli ultimi anni il presidio ospedaliero ha subito interventi migliorativi con ingenti investimenti di soldi pubblici che sarebbero stati spesi invano nell’ipotesi di spostamento a Vaglio Lise o in altra località, mentre investendo nella cittadella della salute i fondi disponibili si potrebbe concentrare lo sviluppo di quei reparti rimasti indietro nella modernizzazione e nel miglioramento,anche in funzione della medicina universitaria che dovrà essere collegata al centro storico, come auspicato da tempo dalla maggioranza dei cittadini.

La regione calabria, cui spetta la gestione dell’appalto rifletta e faccia riflettere i nostri amministratori locali – conclude Falvo – che sembrano avere smarrito la lungimiranza e la diligenza del buon padre di famiglia nel proporre soluzioni dispendiose difficilmente realizzabili nel breve periodo”.