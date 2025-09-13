HomeProvincia

Nel Pollino i giovani possono diventare protagonisti di tutela e valorizzazione con “VolontariXnatura”

Si tratta di un progetto di Crea Pollino che punta a rendere i giovani, dai 18 ai 35 anni, protagonisti attivi di una nuova azione di tutela e salvaguardia del territorio

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

MORANO CALABRO (CS) – Proteggere e valorizzare l’ambiente e il patrimonio culturale del Parco nazionale del Pollino, il parco naturale più grande d’Italia, che si estende tra Calabria e Basilicata. È questo l’obiettivo del progetto “VolontariXnatura” di Crea Pollino che punta a rendere i giovani, dai 18 ai 35 anni, protagonisti attivi di una nuova azione di tutela e salvaguardia del territorio. Proprio loro, universitari, neolaureati, residenti del Parco, studenti della scuola primaria e secondaria sono considerati risorse preziose per l’energia, la creatività e le competenze digitali che possono portare per affrontare le sfide più difficili del territorio come lo spopolamento, gli incendi boschivi e l’inquinamento.

Il progetto che si basa sul principio del “people raising” e dell’empowerment giovanile, combinando formazione e attività pratiche sul campo, punta a creare un modello di sviluppo sostenibile che integri la tutela ambientale con la valorizzazione culturale e lo sviluppo socio-economico.

Tra le attività previste workshop tematici, esperienze di educazione ambientale e incontri con esperti e guide naturalistiche. E poi anche tante attività sul campo: monitoraggio della flora e della fauna, ripristino dei sentieri, pulizia delle aree naturali e censimento dei beni culturali. Ed infine spazio alla comunicazione e divulgazione per far diventare giovani volontari narratori delle loro esperienze per effettuare campagne sui social media, creazione di documentari e mostre fotografiche.

Due gli eventi di informazione dedicati al progetto: il primo martedì 16 settembre presso la Catasta di Campotenese, dalle 9.30 alle 14.30 in occasione della manifestazione europea “European Youth in Parks Day 2025: Youth Restore Nature!”, ed il secondo sabato 20 settembre, dalle 9 alle 19, in piazza Municipio, a Castrovillari per saperne di più su un progetto che unisce ambiente, cultura e comunità.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Il miglior centro di formazione d’Italia è a Rende: il premio dopo 8 anni...

Area Urbana
RENDE - Da Rende al primo posto in Italia. È il riconoscimento conquistato dalla sede di “Genio in 21 Giorni” premiata come miglior centro di...

Bonelli oggi in Calabria. Duro attacco alla destra sul clima d’odio: «Minacciato ma non...

Calabria
LAMEZIA TERME (VV) - "Sono degli irresponsabili. Devo dire che penso che hanno una responsabilità in questa situazione, in questo aumento di un clima...

Contrasto alla criminalità giovanile, a Cosenza una denuncia per resistenza e detenzione di droga

Area Urbana
COSENZA - La Polizia di Stato ha concluso ieri, su tutto il territorio nazionale, le attività di contrasto della criminalità giovanile. In particolare per...
Unical assemblea regionale comitati pro-Palestina calabresi

All’Unical la prima assemblea regionale dei comitati pro-Palestina calabresi

Università
RENDE - È prevista per domani, domenica 14 settembre, presso l'Università della Calabria la prima assemblea regionale dei comitati pro-Palestina calabresi per attivare un...
Vendemmia Calabria

Vendemmia in Calabria, dati in crescita nel segno della qualità: previsti 109 mila ettolitri...

Calabria
CATANZARO - Ottime prospettive, in termini di qualità e quantità, per la vendemmia 2025 in Calabria che, secondo le prime previsioni, farà segnare un...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37329Area Urbana22429Provincia19890Italia8029Sport3869Tirreno2949Università1464
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Area Urbana

Il miglior centro di formazione d’Italia è a Rende: il premio...

RENDE - Da Rende al primo posto in Italia. È il riconoscimento conquistato dalla sede di “Genio in 21 Giorni” premiata come miglior centro di...
Calabria

Bonelli oggi in Calabria. Duro attacco alla destra sul clima d’odio:...

LAMEZIA TERME (VV) - "Sono degli irresponsabili. Devo dire che penso che hanno una responsabilità in questa situazione, in questo aumento di un clima...
Area Urbana

Contrasto alla criminalità giovanile, a Cosenza una denuncia per resistenza e...

COSENZA - La Polizia di Stato ha concluso ieri, su tutto il territorio nazionale, le attività di contrasto della criminalità giovanile. In particolare per...
Unical assemblea regionale comitati pro-Palestina calabresi
Università

All’Unical la prima assemblea regionale dei comitati pro-Palestina calabresi

RENDE - È prevista per domani, domenica 14 settembre, presso l'Università della Calabria la prima assemblea regionale dei comitati pro-Palestina calabresi per attivare un...
Vendemmia Calabria
Calabria

Vendemmia in Calabria, dati in crescita nel segno della qualità: previsti...

CATANZARO - Ottime prospettive, in termini di qualità e quantità, per la vendemmia 2025 in Calabria che, secondo le prime previsioni, farà segnare un...
Calabria

Occupazione nel Mezzogiorno oltre il 50%. Ferro: «Una nuova stagione per...

CATANZARO - "Il tasso di occupazione nel Mezzogiorno ha superato per la prima volta dal 2004 la soglia del 50%. I dati diffusi dall'Istat...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA