Muore a 10 anni, dolore e sgomento nel Cosentino per il piccolo Lorenzo

SAN VINCENZO LA COSTA (CS) – Dolore e sgomento a San Vincenzo la Costa per la scomparsa prematura di Lorenzo Chiari, il bimbo di 10 anni morto oggi all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma a causa di una grave malattia.

Il Comune di San Vincenzo la Costa e “l’intera comunità piange il piccolo Lorenzo e si stringe intorno ai genitori, MariaLuisa e Walter, ai fratelli, Antonio e Mattia e alle famiglie Chiari e Cavaliere. Non ci sono parole adatte ad esprimere lo sgomento. Con separato provvedimento si dispone il lutto cittadino”.

Il piccolo era allievo della scuola di calcio ASD Soccer Montalto che posta un toccante messaggio sui social. “È così difficile capire e accettare la morte, ma lo è ancora di più a questa età – scrive il presidente Danilo De Rose – I suoi sogni spazzati via in modo innaturale a solo 10 anni. Un guerriero, un combattente, sempre con il sorriso stampato sul suo dolce viso. Vola sempre più in alto che puoi piccolo Lorenzo, resterai sempre nel mio cuore”.