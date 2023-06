Mare pulito, il sindaco di San Lucido: «a lavoro per migliorare la depurazione»

SAN LUCIDO- “Con ordinanza sindacale contigibile ed urgente N.24, in data odierna, a seguito dell’otturazione di un tratto di condotta – a causa della presenza di sabbia e detriti – che attraverso il Fiume San Cono avrebbe potuto sversare direttamente a mare, al fine di tutelare la salute e l’incolumità pubblica e prevenire lo sversamento di liquami a mare, ho disposto dei lavori mediante interventi anche di autospurgo. Nel ringraziare gli operai, la Polizia Municipale e l’ufficio Tenico per la tempestività, posso rassicurare i cittadini: Abbiamo riparato in meno di mezza giornata qualcosa solitamente oggetto di intervento per giorni”.

Lo afferma il sindaco del comune di San Lucido, Dott. Cosimo De Tommaso, sottolineando inoltre: “In piena estate, nel bel mezzo della festa patronale, dovevamo intervenire immediatamente. Questo è un vero e proprio intervento urgente, ma la depurazione ed il trattamento dei reflui sono al centro dell’agenda politica della maggioranza”.

Il primo cittadino rende noto: “C’è una proficua cabina di regia con il dipartimento ambiente della Regione Calabria e con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Finora abbiamo ricevuto un finanziamento di ben 285mila euro per la sostituzione delle pompe di sollevamento, ma, grazie al dialogo istituzionale sono in etinere altri interventi mirati che negli anni consolideranno il sistema depurativo di San Lucido, ampliandone la portata e limitando – si spera – i disagi per i quali – come dimostrato oggi – siamo pronti ad intervenire”.

Il Dott. De Tommaso conclude: “Ringrazio la regione Calabria e nell’invitarla ad investire ulteriori risorse nella depurazione calabrese, posso affermare che troverà nel nostro comune terreno fertile per combattere lo sversamento di liquami ed ogni forma di inquinamento”.