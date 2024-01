Liceo bilingue internazionale: 5 borse di studio, webinar per gli studenti calabresi

COSENZA – Il mese di gennaio è importante per le famiglie dei ragazzi di terza media, impegnate con i propri figli nella scelta della scuola giusta, per talento e vocazione, curiosità o opportunità. Tra le principali novità introdotte sicuramente il Liceo del Made in Italy e la Riforma dell’Istruzione tecnica e professionale, tese a favorire maggiore continuità fra scuola e mondo del lavoro, nonché offrono un’apertura sul piano internazionale. In questo contesto, BDC School scuola internazionale paritaria bilingue, ha avviato un ciclo di webinar regionali dedicati agli studenti di terza media che hanno il talento e le idee giuste per partecipare a Ego Challenge, concorso che mette in palio due borse di studio per l’intero ciclo del liceo internazionale bilingue Egopoly.

L’appuntamento con le famiglie calabresi è alle 18.00 di mercoledì 18 gennaio. L’obiettivo dei webinar, tenuto dagli organizzatori e dai membri della giuria, è quello di presentare la competizione e dare indicazioni pratiche agli studenti che intendono partecipare alla challenge. I commissari spiegheranno il processo di applicazione e lo sviluppo della competizione per vincere le borse di studio che coprono l’intero ciclo di studi.

Gli studenti dovranno proporre una soluzione di gestione di un problema sociale e/o ambientale applicato al proprio territorio o regione, replicabile e scalabile a livello nazionale o globale. Gli elaborati esporranno una soluzione a uno o a più dei dieci rischi indicati dal World Economic Forum per i prossimi anni.

I progetti degli studenti saranno valutati da una giuria d’eccezione: Oliviero Toscani – fotografo, Daniela Ducato – innovatrice green e Cavaliere della Repubblica per meriti ambientali, Letizia Airos – fondatrice e direttrice i-Italy New York, Marco Madeddu – Amministratore Delegato di IMCD Italia, Alessandro Cadoni – imprenditore digitale e Cristina Paciello – Head of STEP FuturAbility District.

Il valore complessivo della singola borsa di studio è di 66.000€ per ogni studente.

Qualora l’ISEE della famiglia non consentisse di coprire le spese per la logistica, l’Istituto si impegna ad ospitare e garantire anche l’alloggio oltre alla borsa di studio.

Il liceo BDC – Egopoly – è un percorso d’eccellenza bilingue italiano/inglese con un piano di studi innovativo che sviluppa un modello di formazione basato sulle scienze, l’imprenditorialità e che esalta il valore alla cultura umanistica italiana. La giuria selezionerà tra tutti i lavori pervenuti dieci progetti più meritevoli che passeranno alla fase finale del concorso. II 27 gennaio 2024 a Milano si terrà la pitch-competition, durante la quale i finalisti presenteranno alla giuria il loro progetto e 5 minuti di Q&A. La Commissione proclamerà il giorno stesso i due vincitori delle borse di studio.

I vincitori avranno inoltre la possibilità di portare avanti il progetto proposto durante il loro percorso accademico attraverso il BDC Startup Studio, un incubatore che offre supporto dall’ideazione fino alla realizzazione di un progetto, potendo contare sulle risorse e i mentors messi a disposizione dall’istituto al fine di realizzare concretamente i progetti più ambiziosi.

I tre webinar sono in programma tutti a gennaio, dalle ore 18.00 di mercoledì:

il 18 per la Calabria, l’Emilia-Romagna e la Toscana;

il 25 per il Piemonte, la Puglia e il Veneto.

Il concorso è aperto a tutti gli studenti di terza media in Italia nell’anno in corso.