Lavori al manto stradale tra via Quintieri e Corso Fera. Fino alle 7 di domani strada chiusa

COSENZA – Per consentire i lavori di ripristino del manto stradale all’intersezione tra Via Adolfo Quintieri e Corso Luigi Fera, il Comando della Polizia Municipale, su richiesta del Settore Manutenzione di Palazzo dei Bruzi, ha disposto, con apposita ordinanza, a partire da oggi e fino alle ore 7,00 di domani venerdì 5 aprile, la chiusura al transito di via Adolfo Quintieri, nel tratto compreso tra via delle Medaglie d’Oro e Corso Luigi Fera.

