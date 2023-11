L’Aereonautica militare nelle farmacie cosentine per i piccoli bisognosi

COSENZA – Anche per quest’anno, il Distaccamento Aeronautico Montescuro ha aderito all’iniziativa benefica “In Farmacia per i bambini” organizzata dalla Fondazione Francesca Rava ONLUS. I militari del reparto silano infatti venerdì 17 novembre erano presenti in 4 punti diversi dell’estesa provincia cosentina ovvero Cosenza, Castrovillari, Bisignano e Roggiano Gravina, al fine di favorire la raccolta di farmaci e prodotti babycare per i bimbi in povertà sanitaria.

L’Arma Azzurra con l’impiego del proprio personale militare nelle oltre 2600 farmacie aderenti su tutto il territorio nazionale, ha supportato il progetto in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia consentendo grazie alla loro presenza in divisa di rassicurare i generosi clienti delle farmacie sulla bontà del progetto.

Negli anni l’iniziativa ha riscosso notevole successo consentendo alla Fondazione di raccogliere in soli dieci anni quasi 2 milioni di medicinali da destinare ai più bisognosi, un risultato considerevole specie in un periodo storico come quello attuale dove la soglia di povertà coinvolge una quota considerevole di popolazione.

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, assicura il supporto logistico all’attività addestrativa in materia di Force Protection per i reparti speciali dell’Aeronautica Militare e quello delle altre Forze Armate.

Garantisce con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa e assistenza alla navigazione aerea, fornendo ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Inoltre, la Stazione Meteorologica insediata nel Reparto, è inclusa nella rete di osservazione del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti

dall’Organizzazione Metereologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto con l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.