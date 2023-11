La Regione assumerà 6 persone tra vittime di terrorismo e mafie

CATANZARO – La Regione Calabria assumerà sei persone vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Sul sito della Regione è consultabile la manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, tramite chiamata diretta nominativa, di 6 persone con profilo professionale di operatore.

Il bando, spiega una nota, “è riservato alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e alle vittime del dovere, nonché al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi. Con queste qualifiche è necessario essere iscritti ai Centri per l’impiego della Regione Calabria”.

“Le domande di ammissione – prosegue la nota – dovranno essere presentate in un unico file in formato Pdf ed inviate, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta certificata selezione@pec.regione.calabria.it. entro le 23.59 di sabato 2 dicembre 2023. Il reclutamento è stato programmato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Filippo Pietropaolo”. La manifestazione, a cura del Dipartimento organizzazione e risorse umane, guidato dalla dirigente generale Marina Petrolo, è consultabile al link: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view /view.cfm?37572