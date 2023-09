La ‘Bicicletta dei Commercialisti’: a Paola l’evento che attrae gli esperti da tutta Italia

PAOLA (CS) – Un evento unico, che attrarrà sull’Alto tirreno cosentino, da ogni parte d’Italia, decine di commercialisti, per scoprire le bellezze del territorio pedalando: è la “Biciclettata dei Commercialisti”, iniziativa voluta e promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola per l’inizio del mese di ottobre.

Suddivisa in più giornate, la Biciclettata ha l’obiettivo di spezzare la consueta routine di scadenze e adempimenti fiscali e mettere in primo piano l’aspetto umano e il networking. Si propone, infatti, di offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscersi meglio, trascorrendo indimenticabili giornate all’insegna dell’amicizia e dei rapporti umani, e, per gli appassionati e i curiosi, anche scoprire ed esplorare affascinanti realtà, ancora poco note.

L’Ordine dei Commercialisti di Paola, già apprezzato per il riuscito Torneo di Padel, organizzato, ormai da tre anni, in memoria del suo primo presidente, ovvero il compianto Martello Carlo Panno, dimostra ancora una volta la sua attenzione per la promozione di eventi che valorizzano l’attrattiva e le bellezze della Regione e la sua capacità di coinvolgere ed entusiasmare associazioni sportive e i Comuni dell’Alto Tirreno.

Accanto all’ODCEC, l’iniziativa vede partecipare anche il Comune di Paola, la Basilica di San Francesco, la Protezione Civile, numerose associazioni di volontariato locali e una serie di altri Comuni che aderiranno, ma, soprattutto, è resa possibile dal sostegno della Camera di Commercio di Cosenza, alla quale va il sentito ringraziamento del Presidente, Fernando Caldiero, molto soddisfatto per la possibilità di organizzare un evento così straordinario: «Essere colleghi condividendo la stessa professione è un elemento che unisce i partecipanti, che trascorrono le loro giornate tra responsabilità e impegni lavorativi. Ritagliarsi e condividere momenti di svago e spensieratezza rappresenta un modo importante per rafforzare questi legami professionali.

La “Biciclettata dei Commercialisti” offre l’opportunità di trascorrere due giorni all’aria aperta tra paesaggi mozzafiato e specialità culinarie locali. Un caloroso ringraziamento va soprattutto alla Camera di Commercio di Cosenza e al suo Presidente, Klaus Algeri, nonché al Consigliere con delega allo sport dell’ODCEC, Nazareno Di Renzo, per la cura dei dettagli del progetto e il fondamentale contributo fornito».

Lo stesso Di Renzo gli fa eco e aggiunge: «L’evento è ideato principalmente per far conoscere ai colleghi commercialisti appassionati il nostro territorio, le strutture e le delizie culinarie locali, al fine di promuovere una combinazione perfetta tra turismo e sport. Alcune strutture, peraltro, stanno già elaborando promozioni speciali per chi deciderà di ritornare in Calabria durante le vacanze in famiglia».

La macchina organizzativa, dunque, è già in moto e due conferenze stampa imminenti sveleranno ulteriori dettagli del programma.

La ‘Biciclettata dei Commercialisti’ promette di essere un’esperienza straordinaria che unisce lavoro, networking e divertimento, il tutto in un incantevole e sorprendente scenario, tutto da conoscere.