L’8 Marzo al teatro di Rende Francesca Chillemi porta in scena la violenza di genere

RENDE (CS) – In occasione della Giornata Internazionale della donna, il direttore artistico Alfredo De Luca, propone nella sua programmazione del Tirreno Festival – uno tra i più interessanti e completi cartelloni della Calabria e del Sud Italia che ha come oggetto il teatro di qualità, grazie anche al sostegno in cofinanziamento della Regione Calabria – uno tra i temi più attuali come la violenza di genere.

Nelle date del 7 marzo presso il teatro Vittorio di Diamante e l’8 marzo al Teatro Garden di Rende, doppio appuntamento con lo spettacolo di grande attualità “Il Giocattolaio”, che tratta il tema della violenza fisica e piscologica delle donne, interpretato dalla bellissima quanto bravissima Francesca Chillemi e Kabir Tavani.

‘Il giocattolaio’: la storia

La storia è tratta da uno dei più celebri romanzi thriller di Gardner McKay e racconta del serial killer, noto come “Il Giocattolaio” di donne, appunto. A Kabir Tavani il ruolo di sedurle e renderle bambole viventi, sempre pronte a soddisfare ogni suo desiderio. Ad indagare la mente umana invece toccherà all’attrice Chillemi, giovane psicologa criminale con la quale nascerà un rapporto molto ambiguo. Un spettacolo forte, che metterà in evidenza diverse sfumature dell’animo umano, dell’uomo e della donna, che molto spesso sono offuscate dalle quotidianitá caotica, ma che verranno messe in evidenza nei casi di violenza e manipolazione mentale. Ultimi biglietti disponibili su TicketOne.it