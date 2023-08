Il Cosenza ufficializza il giovane difensore centrale Fontanarosa. Arriva in prestito dall’Inter

COSENZA – Accelera il mercato del Cosenza con il DS Gemmi che ha praticamente chiuso diverse trattative avviate da tempo. Dopo la definizione dell’ingaggio di Marras (è attesa solo l’ufficialità dell’arrivo a titolo definitivo) è fatta anche per il ritorno dal Verona del centrocampista polacco Mateusz Praszelik. Il 23enne è il primo degli “esuberi” degli scaligeri e per questo tornerà in rossoblu per giocarsi le sue carte. Oramai imminente anche l’arrivo del giovane attaccante Valerio Crespi dalla Lazio, che sta solo aspettando di prolungare il contratto con il club di Lotito prima di approdare in presto alla corte di Caserta.

E mentre si lavora anche all’ingaggio del centrocampista del Benevento Viviani (l’arrivo di Marras ha praticamente chiuso un ipotetico inserimento di Improta in rosa), il Cosenza ha ufficializzato questa mattina il giovane difensore centrale dell’Inter Alessandro Fontanarosa, già nazionale under 20. “Nato a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, il 7 febbraio 2003 Fontanarosa si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo. Si tratta di un difensore centrale di piede mancino approdato nel 2019 al settore giovanile dell’Inter che lo ha prelevato dall’Empoli. Nelle ultime due stagioni ha disputato 52 gare con la formazione Primavera con cui ha vinto lo scudetto nel 2021-2022 ed è stato convocato diverse volte in prima squadra. Ha collezionato dieci presenze con la maglia azzurra della Nazionale Under 20, partecipando al Mondiale giocato a giugno in Argentina, e dieci con l’Under 19. Il suo talento adesso è al servizio del Cosenza”.