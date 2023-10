I Frecciargento 8863/8868 serviranno stabilmente la Riviera dei Cedri ed il Pollino

I Frecciargento 8863/8868 Roma-Reggio Calabria, serviranno stabilmente la Riviera dei Cedri ed il Pollino. Come é possibile verificare direttamente sul sito della compagnia ferroviaria, Trenitalia ha confermato anche nel periodo invernale le fermate dei treni Alta Velocità Frecciargento 8863/8868 presso la stazione di Scalea, con i seguenti orari:

in direzione sud —> Roma Termini (08.58) – Scalea (11.54)

in direzione nord —> Scalea (16.06) – Roma Termini (19.15)

La coppia di treni veloci collega la Riviera dei Cedri e Roma in circa 3 ore nei giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì, effettuando fermate intermedie a Salerno e Napoli Afragola.

Come noto tali corse servivano il comprensorio altotirrenico solo nel periodo estivo ma, su richiesta del coordinamento dell’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino, il servizio era stato esteso in via sperimentale lo scorso mese di Marzo.

La stabilizzazione delle fermate infatti era soggetta alla verifica della potenziale utenza, poiché i treni AV sono servizi a mercato che necessitano di un determinato numero di passeggeri.

Il commento che giunge dalla confederazione associativa – che raggruppa 60 associazioni operanti in tutto il territorio da Aieta a Sangineto, passando per le zone interne – é quello che é stato possibile raggiungere anche questo risultato grazie all’unione del territorio che, sul trasporto ferroviario, ha dimostrato di valere ed avere i numeri. Un’unione che é stata possibile grazie ad un contemperamento delle esigenze e che dovrebbe attuarsi anche in altri settori, da soli infatti non si va da nessuna parte.