Fratelli d’Italia, bordata a Tridico: «ha mandato in dissesto i conti dello Stato. Vuole fare il bis in Calabria»

Con un post sul Facebook il partito della Presidente del Consiglio attacca il candidato del campo larghissimo di centrosinistra in Calabria "Tridico rispunta con le solite ricette assistenzialiste: bonus, redditi e mancette elettorali"

COSENZA – Il clima politico in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria inizia a scaldarsi e volano bordate. Da una parte il Presidente (dimissionario) Roberto Occhiuto che tenta la rielezione sostenuto dal centrodestra e da sette liste. Dall’altra l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, espressione del campo xtra-large del centrosinistra. Parlavamo di bordate e ne è arrivata una dal partito di Giorgia Meloni che con un post su Facebook attacca il padre fondatore del reddito di cittadinanza che, se eletto, ha annunciato che tra i programmi oltre alla sanità e fondi europei, PNRR ci sarà anche quello di introdurre il “reddito di dignità” utilizzando fondi Europei.

In un post su Facebook, una foto dove c’è l’economista seduto su una poltrona con il titolo “prima ha mandato in dissesto i conti dello Stato”. Adesso Tridico vuole fare il bis in Calabria“. A corredo del post si legge “Pasquale Tridico rispunta con le solite ricette assistenzialiste: bonus, redditi e mancette elettorali. La Calabria ha bisogno di lavoro e sviluppo, non di promesse facili, consenso a buon mercato e zero risultati”.

