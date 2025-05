Fondi Ue ‘dirottati’ per pagare docenti universitari all’Annunziata, la Regione replica: «usati con rigore»

- Advertisement -

CATANZARO – La Federazione Cisl Medici Calabria era intervienuta sull’Atto Aziendale deliberato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza in cui si sollevava dei dubbi sul finanziamento destinato ai docenti universitari con fondi europei. Arriva la replica della Regione Calabria che precisa come “negli ultimi anni”, abbia “dimostrato con grande efficacia e qualità di riuscire finalmente a utilizzare tutte le risorse comunitarie che provengono da Bruxelles. A differenza del passato, quando queste risorse venivano a volte rimandate indietro a causa di un incrostato e patologico deficit amministrativo, oggi i fondi comunitari sono impiegati in maniera intelligente con una verifica periodica e puntuale della qualità della spesa.

Tali risorse sono destinate, per una chiara scelta strategica, anche alla nostra sanità, a beneficio del sistema sanitario e della salute dei cittadini. Non esiste alcun dubbio sul fatto che tutti i fondi europei elargiti dalla Regione Calabria vengano sottoposti a verifiche e a rendicontazioni stringenti. E non c’è nessun motivo di dubitare che anche all’Annunziata di Cosenza utilizzino in maniera legittima le risorse stanziate dalla Regione”, conclude in una nota il Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria.