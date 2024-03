Fiera di San Giuseppe 2024 domani la presentazione. Chiusi anche il Convitto e le scuole paritarie

COSENZA – L’edizione 2024 della Fiera di San Giuseppe sta per aprire i battenti. L’evento fieristico è in programma da venerdì 15 a martedì 19 marzo 2024. Domani, giovedì 14 marzo, alle ore 12,00 la tradizionale manifestazione, istituita da Federico II di Svevia nel 1234, sarà illustrata in una conferenza stampa dal Sindaco Franz Caruso. Insieme al primo cittadino parteciperanno all’incontro con i giornalisti l’Assessore alle attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia e il Dirigente del settore attività produttive ed eventi, Giuseppe Bruno.

Fiera di San Giuseppe: integrazione ordinanza chiusura delle scuole

Il sindaco Franz Caruso ha, con una nuova ordinanza, integrato il precedente provvedimento con il quale, qualche giorno fa, in occasione della Fiera di San Giuseppe, aveva già disposto la chiusura, dal 16 al 19 marzo, di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, con inclusione del Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” e ad eccezione dei nidi d’infanzia. Con la nuova ordinanza, il primo cittadino ha disposto anche la chiusura, dal 14 al 19 marzo, del Convitto Nazionale “Telesio” in quanto, nel periodo dell’evento fieristico, non sarà possibile assicurare il servizio di scuolabus ai propri iscritti, per la chiusura delle strade e per problemi di circolazione dei mezzi nelle aree limitrofe all’evento.

Con il nuovo provvedimento, il Sindaco Franz Caruso ha esteso la prima ordinanza di chiusura, dal 16 al 19 marzo, anche alle scuole paritarie cittadine (dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado) che, per mero errore materiale, non erano state inserite nelle precedenti disposizioni. Nella prima ordinanza del Sindaco, come si ricorderà, è prevista, inoltre, la chiusura anticipata, dal 14 e fino al 19 marzo, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci – Nitti per la predisposizione dell’area fieristica, in quanto lo stesso Istituto ricade proprio nell’area maggiormente interessata dalla Fiera di San Giuseppe.

Si ricorda, inoltre, che il provvedimento del primo cittadino dà facoltà ai dirigenti scolastici e al direttore del Conservatorio di musica “Giacomantonio”, di valutare l’apertura dei propri istituti per autorizzare lo svolgimento di attività concorsuali e/o progetti calendarizzati negli stessi giorni e relativi ad attività extra curriculari (come ad esempio, le Olimpiadi di Matematica per il Liceo Scientifico “E. Fermi”, ecc.). I dirigenti scolastici delle scuole cittadine interessate e il direttore del Conservatorio daranno la comunicazione della chiusura dei plessi scolastici e dello stesso Conservatorio ai genitori e agli alunni.