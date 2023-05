Fibromialgia, a Cosenza arriva la ‘panchina viola’ per sensibilizzare i cittadini

COSENZA – Una panchina viola per sensibilizzare la cittadinanza sulla sindrome fibromialgica. L’evento di inaugurazione si terrà domani, sabato 13 maggio, nel piazzale Loreto a Cosenza. “Un evento che non si sarebbe potuto realizzare senza il contributo fattivo dell’assessore di Cosenza Francesco De Cicco che si è speso in maniera proverbiale per la causa”, spiegano dall’Aisf ODV di Lamezia terme. L’associazione italiana sulla sindrome fibromialgica aprirà presto una sede a Cosenza.

“La fibromialgia è una malattia subdola e invalidante che colpisce all’incirca 2 milioni di italiani. I sintomi sono molteplici, si convive con il dolore cronico dell’apparato muscolo-scheletrico, affaticamento e da altri sintomi altrettanto importanti”, spiega l’associazione. Non è riconosciuta dal SSN e pertanto è un grande problema per i pazienti, per questo viene definita la malattia “invisibile”.

I pazienti in questo caso associati Aisf (associazione italiana sindrome fibromialgica) con la direttiva della sede nazionale cerca di creare eventi in tutta Italia proprio per attirare l’attenzione delle istituzioni e dare “visibilità alla loro invisibilità”.

All’evento saranno presenti la referente Aisf ODV di Lamezia terme e un delegato del comune di Cosenza.