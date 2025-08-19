Erogavano bevande alcoliche oltre l’orario consentito, sequestrati a San Giovanni in Fiore due distributori automatici

- Advertisement -

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Sono due i distributori automatici che erogavano bevande alcoliche anche in orario notturno sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Cosenza, a San Giovanni in Fiore. I due distributori, ubicati in due diversi luoghi d’esercizio e riconducibili ad un unico soggetto economico, esercente l’attività di “commercio effettuato per mezzo di distributori automatici”, sono risultati non conformi alla normativa, in quanto continuavano ad erogare bevande alcoliche anche nella fascia oraria non consentita, tra mezzanotte e le sette del mattino, e pertanto, sono stati sottoposti a sequestro. Nei confronti del gestore delle attività commerciali sono state applicate le prescritte sanzioni amministrative di 10mila euro.