Energia rinnovabile, ammesse alle agevolazioni 472 imprese calabresi – ELENCO

CATANZARO – Il Dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali, con decreto n° 10111 del 17 luglio, ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso “Energia rinnovabile microimprese” e approvato gli elenchi definitivi delle domande di agevolazione ammesse finanziabili, non finanziabili e non ammesse/non ricevibili relativi all’avviso. Sono 472 le imprese ammesse per un contributo totale di circa 7,6 milioni di euro di risorse pubbliche a valere sul POR Calabria Fesr Fse 2014-2020. L’approvazione della graduatoria definitiva completa l’iter amministrativo della selezione progetti, che dovranno essere ultimati entro l’autunno di questo anno. Le agevolazioni prevedono un importo minimo euro 5 mila e massimo euro 25 mila, mirate all’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

Energia rinnovabile ed economia sostenibile

“Con la pubblicazione della graduatoria – afferma l’assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì – aggiungiamo un altro tassello al percorso intrapreso, volto a incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili nella nostra Regione. Continueremo a lavorare con impegno per promuovere la transizione verso un’economia più sostenibile e per favorire lo sviluppo delle microimprese calabresi, offrendo loro strumenti e opportunità concrete per combattere il caro energia e permettere loro di essere competitive sui mercati”.

Gli elenchi definitivi delle imprese ammesse sono consultabili sul portale Calabria Europa al link in allegato (QUI L’ELENCO).

I contributi prevedono “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e rafforzamento aziendale” del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 – Asse III “Competitività dei sistemi produttivi” che supporta i processi di rafforzamento delle microimprese che intendono realizzare interventi mirati all’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata ad “autoconsumo” delle unità operative in cui si svolge l’attività produttiva, quale misura di contrasto all’aumento dei costi dell’energia derivanti dalla crisi internazionale. Hanno potuto partecipare al bando le microimprese di tutti i settori (con la sola esclusione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli).