È morta Flavia Franzoni, moglie di Prodi. Malore improvviso mentre passeggiava

ROMA – «Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni». È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio.

Stavano facendo un cammino a piedi, ieri sera avevano dormito a Gubbio e oggi erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi è caduta all’improvviso, forse a causa di un malore. Flavia Franzoni sarebbe morta in una località in una zona piuttosto impervia. Con le condizioni rese ancora più difficili dalla pioggia, rendendo necessario l’intervento del soccorso alpino.

Flavia Franzoni è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo. I due erano sposati da 54 anni.